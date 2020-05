A liga inglesa de futebol foi suspensa após a 29.ª jornada, disputada até 9 de março, devido à pandemia da covid-19, que parou as competições desportivas em quase todo o mundo, face ao risco elevado de contágio, e é previsível que regresse, à porta fechada, em meados de junho.

“Como informámos em 20 de abril, todos os adeptos que compraram bilhetes para os quatro jogos restantes em casa vão receber a devolução do seu custo”, indicou o clube numa nota na sua página oficial.

No momento da interrupção da ‘Premier League’, o Liverpool liderava a competição, com mais 25 pontos do que o campeão Manchester City, de João Cancelo e Bernardo Silva, a nove jornadas do final – 10 para os ‘citizens’, que só cumpriram 28 jogos.

Na nota de hoje, os ‘reds’ acrescentam ainda que os lugares de época terão também uma devolução, proporcional, bem como os bilhetes comprados para o jogo da equipa feminina em casa do Everton, e depois do anúncio na segunda-feira do cancelamento do campeonato feminino.