Maté, que já tinha vencido na Guarda em 2023, cumpriu os 164,5 quilómetros entre o Sabugal e a cidade mais alta de Portugal em 04:13.26 horas, batendo o português Rafael Reis (Sabgal-Anicolor), segundo a dois segundos, e o espanhol Iñigo Elosegui (Kern Pharma), terceiro a sete.

Nas contas da geral, Eulálio segue no primeiro lugar e até reforçou a vantagem para os perseguidores, com 16 segundos de vantagem para o vencedor de 2023, o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), que subiu ao segundo lugar, com Jon Agirre (Kern Pharma), agora terceiro, a 26.

Na segunda-feira, o pelotão goza o dia de descanso, antes de voltar à estrada na terça-feira para os 176,8 quilómetros da quinta etapa, que vão ligar Penedono a Bragança.