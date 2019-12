Foi logo aos dois minutos que a formação comandada por Pep Guardiola se colocou em vantagem, com Kevin De Bruyne a finalizar de primeira, com um forte remate, após cruzamento do avançado brasileiro Gabriel Jesus.

Aos 15 minutos, foi a vez de o internacional belga servir o extremo inglês Raheem Sterling para o segundo do jogo.

Ainda antes do intervalo, aos 40, De Bruyne voltou a marcar, desta feita num remate cruzado à entrada da área adversária, depois de uma combinação com o jovem inglês Phil Foden, de 19 anos, e o encontro chegou ao intervalo com 3-0 no marcador.

Durante a segunda parte, os londrinos não foram capazes de contrariar a superioridade do City, e a partida terminou sem mais golos, com o City a aproximar-se do segundo lugar ocupado pelo Leicester (que empatou no sábado na receção ao Norwich).