A França, campeã em título, qualificou-se hoje para a final do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com a Argentina, ao vencer Marrocos por 2-0, na segunda meia-final, em Al Khor, no Qatar.

Theo Hernández, aos cinco minutos, e o suplente Randal Kolo Muani, aos 79, apontaram os tentos dos campeões de 1998 e 2018 e finalistas vencidos de 2006.

Antes de aqui chegar, a França bateu a Austrália por 4-1 e a Dinamarca por 2-1, antes de ser surpreendida pela Tunísia (0-1), quando já estava qualificada.

Já a eliminar, superiorizou-se tranquilamente à Polónia por 3-1 nos ‘oitavos’ e bateu a Inglaterra, por 2-1, num desafio bem mais complicado, nos quartos de final.

Na terça-feira, na primeira meia-final, a Argentina venceu a Croácia por 3-0, com um golo de Messi, de penálti, e dois tentos de Julián Alvarez e garantiu a sua sexta final, depois de se sagrarem campeões em 1978 e 1986 e finalistas vencidos em 1930, 1990 e 2014.

França 1 - 0 Marrocos (Theo Hernández)

França 1 - 0 Marrocos (Kolo Muani)