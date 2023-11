“Estamos cá para ganhar o jogo. Os jogadores sabem que está caro estar aqui. E, por isso, sabem que a concentração e o seu comportamento tem de estar sempre no máximo. Por isso, espero o mesmo compromisso que tiveram nos outros jogos. São jogos importantes para entrar na lista de jogadores que vão estar no Europeu”, afirmou Roberto Martínez.

O treinador espanhol falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quinta-feira, no Rheinstadion, em Vaduz, da nona jornada do Grupo J de qualificação para o próximo Campeonato da Europa.

“Vamos lutar pela nona vitória. O representar a seleção já é objetivo suficiente, mesmo quando já estamos qualificados. Queremos a nona vitória para depois chegarmos à 10.ª. Queremos também crescer e melhorar como equipa e, por isso, também temos de aproveitar estes jogos para isso”, referiu.

Martínez desvalorizou as cincos baixas que ocorreram na seleção nacional (Nelson Semedo, Diogo Dalot, Pepe, Matheus Nunes e Rafael Leão) e lembrou que é algo “normal” na janela de novembro do futebol internacional.

“Não há motivos para preocupações. É uma altura com muitos jogos, com os jogadores metidos em muitas competições. É normal. Não é um problema e estamos preparados”, disse o técnico de 50 anos.

O selecionador nacional deixou ainda a uma palavra ao guarda-redes José Sá, que vai ser titular perante o Liechtenstein e somar a sua primeira internacionalização após um longo período a trabalhar na equipa das ‘quinas’.

“Ele (José Sá) esteve sete anos à espera deste momento. Sete anos com muito esforço e dedicação para poder estar no relvado. Neste histórico apuramento, era importante o José Sá fazer um jogo”, explicou Martínez.

O Liechtenstein-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do sueco Mohammed Al-Hakim.

Portugal, que também já tem garantido o primeiro lugar do Grupo J, lidera o agrupamento com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.