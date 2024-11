Rúben Dias, central do Manchester City, e Rúben Neves, médio do Al Hilal, estão ambos lesionados e é quase certo que vão falhar a despedida da fase de grupos da prova, em que a seleção nacional deve confirmar o apuramento para os quartos de final.

A seleção das ‘quinas’ defronta a Polónia em 15 de novembro, no Estádio do Dragão (19:45), no Porto, e visita a Croácia em Split, em 18 de novembro (19:45 de Lisboa), quando lhe basta apenas um ponto para garantir a qualificação.

Os ‘alarmes’ na Cidade de Futebol devem mesmo estar a ‘soar’ devido às baixas no setor defensivo, com Gonçalo Inácio, do Sporting, a juntar-se a Rúben Dias na lista de possíveis ausentes, também por causa de problemas físicos, e António Silva a ter pouca utilização no Benfica.

Isto significa que o ‘novato’ Renato Veiga, do Chelsea, é, à partida, única certeza nas escolhas de Martínez, com Tomas Araújo a ter praticamente certa nova chamada, apesar de não ter atuado nos jogos de outubro e de ainda não ter feito a estreia nos ‘AA’.

Toti Gomes, que ficou à porta do Euro2024 e desde aí nunca mais foi convocado, está a atuar com regularidade no Wolverhampton e poderá fazer o seu regresso.

Nas peças de meio-campo, Samuel Costa, que fez a estreia absoluta em outubro no triunfo sobre a Polónia (3-1), em Varsóvia, deverá continuar, ainda mais com a baixa de Rúben Neves, com Matheus Nunes, que está em excelente forma no Manchester City, a poder também entrar nas ideias do selecionador nacional.

Pedro Gonçalves, do Sporting, que falhou as duas últimas jornadas, também poderá regressar, enquanto a continuidade de João Félix poderá estar em causa, já que o avançado é assumidamente um jogador de segunda linha no Chelsea, tendo apenas 117 minutos de ação na Premier League.

A convocatória, como é habitual há quase duas décadas, será encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo, que leva três golos na fase de grupos da Liga das Nações.

Portugal, que vem de uma vitória com a Polónia (3-1) e um empate com a Escócia (0-0), em jogos fora, lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.