“O Ronaldo está preparado para ajudar a equipa e para dar tudo. Não há outro jogador no futebol mundial que possa dar ao balneário aquilo que o Ronaldo dá”, afirmou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Questionado sobre se o avançado de 39 anos estaria preparado para ser suplente no Europeu, à semelhança do que aconteceu em dois jogos no Mundial2022 – ambos na fase a eliminar, com Suíça e Marrocos -, o selecionador nacional optou por ‘fugir’ à pergunta e preferiu abordar a época que o jogador fez no Al Nassr, da Arábia Saudita.

“O Cristiano teve um desempenho no clube muito consistente. Não há dúvida de que é um marcador de golos incrível. Vai fazer o sexto Europeu. Um feito único no futebol mundial. A sua experiência é muito importante para nós”, disse o técnico espanhol, na antevisão ao encontro de preparação com a Croácia, marcado para sábado, no Estádio Nacional.

A seleção nacional treina hoje a partir das 18:30, na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, numa sessão já com a presença de Cristiano Ronaldo e Rúben Neves, que hoje se juntam ao estágio.

O Portugal-Croácia está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.

No primeiro jogo de preparação, a seleção nacional venceu a Finlândia, por 4-2, no Estádio José Alvalade.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.