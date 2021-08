Matheus Nunes integra uma lista de oito elementos chamados pelo selecionador da ‘canarinha’, Tite, para fazer face à ausência de vários atletas de equipas inglesas, espanholas e italianas, que foram impedidos de viajar para a América do Sul, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Caso participe num dos três próximos jogos do Brasil na qualificação sul-americana para o Mundial2022, com Chile, Argentina e Peru, em setembro, o médio luso-brasileiro ficará automaticamente fora das cogitações da seleção portuguesa, isto depois de Fernando Santos ter aberto a ‘porta’ a uma futura chamada do jogador.

“Não estava no lote dos 40 jogadores para o Euro2020, porque, nessa altura, ainda não estava apto a representar a seleção. Só há um mês passou a estar apto. Mas estava na lista de 40 jogadores para esta convocatória. Está cá desde os 12 anos, mas já no ano passado foi observado por nós. Está a ser observado, como outros jogadores”, disse Fernando Santos na quinta-feira, após divulgar a convocatória para os encontros com República da Irlanda e Azerbaijão, da qualificação para o Mundial2022, e para o particular com o Qatar.

Além de Matheus Nunes, o selecionador brasileiro chamou igualmente Everson (Atlético Mineiro), Santos (Athletico Paranaense), Miranda (São Paulo), Edenílson (Internacional), Gerson (Marselha), Malcolm (Zenit), Vinícius Júnior (Real Madrid) e o ex-portista Hulk (Atlético Mineiro).

O central do Benfica Lucas Veríssimo mantém-se entre as opções de Tite, que já o tinha incluído na convocatória inicial, divulgada há duas semanas.