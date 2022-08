No remo, os irmãos Afonso e Dinis Costa vão prosseguir a preparação para o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024, mas não descuram um bom resultado em Munique, tendo assumido que vão lutar pelas medalhas, numa final reservada a seis embarcações.

Igualmente com o pensamento em 2024, a estafeta mista portuguesa vai tentar o melhor resultado possível, para ficar melhor posicionada no ranking olímpico de apuramento, pelo que um lugar no pódio não está descartado por parte do quarteto luso, formado por Melanie Santos, Maria Tomé, João Monteiro e Vasco Vilaça.

O ciclismo de fundo tem apenas um representante luso, Rui Oliveira, numa prova que contará com um total de 209,4 quilómetros, cujos 65 finais serão disputados num circuito de 13 quilómetros, em Munique.

A prova será disputada praticamente em terreno plano, pelo que tudo aponta para que o título seja discutido pelos ciclistas mais rápidos, entre os quais poderá figurar Rui Oliveira.

Matilde Pinto e Patrícia Santos vão disputar os seus jogos da fase preliminar de singulares femininos do ténis de mesa, enquanto o ciclismo de pista terá a corrida feminina por pontos de 25 quilómetros, na qual compete Daniela Campos, e a prova de eliminação, com Daniel Dias.

No sábado, Iúri leitão conquistou a primeira medalha lusa em Munique, ao conseguir o ouro na prova de scratch masculino do ciclismo de pista.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Programa dos portugueses para hoje (horas de Lisboa):

– Ténis de mesa:

10:10: Singulares femininos, gr. 1 / Matilde Pinto, Por – Amelie Silja, Aut

10:10: Singulares femininos, gr. 8 / Patrícia Santos, Por – Mateja Jeger, Cro

– Ciclismo fundo:

10:15: Corrida de fundo masculina, Final – Rui Oliveira.

– Remo:

11:26: Duble-scull ligeiro (LMx2), Final A – Afonso Costa e Dinis Costa.

– Triatlo:

17:00: Estafetas mistas, Final – João Monteiro, Vasco Vilaça, Maria Tomé e Melanie Santos.

– Ciclismo pista:

18:11: Corrida por pontos feminina, 25 km – Daniela Campos.

19:06: Eliminação masculina – Daniel Dias.