O plantel benfiquista chegou à Câmara Municipal de Lisboa por volta das 19h desta segunda-feira, 20 de maio.

Fernando Medina recebeu a equipa nas instalações. "Saúdo o plantel e os benfiquistas por esta conquista. Hoje é tempo de celebrar a partir da casa da nossa cidade. Parabéns Benfica, o campeão voltou!", referiu.

O presidente do clube manifestou também o seu orgulho nesta conquista. "Benfiquistas, o campeão voltou! Dando continuidade a esta maré vermelha de festejos, de apoio impressionante por Portugal e um pouco por todo o Mundo. Festejos que provam que os momentos difíceis nos uniram como nunca. É caso para dizer 'aqui está a razão por que ninguém pára o Benfica'. Temos nesta cidade fantástica a nossa origem e raiz, mas o amor ao Benfica existe em Portugal e no Mundo, afirmando-se cada vez mais como uma marca global, com adeptos em todo o Mundo".

O Benfica assegurou no sábado o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.

Na chegada ao Marquês de Pombal, para os festejos do título, o treinador do Benfica, Bruno Lage, apelou aos benfiquistas, e não só, a que tenham mais espírito desportivo em relação aos rivais.

"Que este título, que esta reconquista, que este campeonato que estava perdido, seja também a forma de nós começarmos a dar mérito a quem ganha, e tem de partir de nós agora", apontou o técnico encarnado, pedindo que "a partir do nosso exemplo, começarmos a olhar para os nossos adversários e quando eles ganharem, também lhes dar mérito, porque só assim é que, quando nós ganhamos, eles nos vão começar a dar mérito."

Porém, Lage não se ficou por aqui, tomando também a oportunidade para lembrar que "o futebol é apenas o futebol", considerando que "há coisas mais importantes na nossa sociedade e no nosso país pelas quais temos de lutar". Partindo do fervor desportivo nutrido pelos adeptos, o treinador disse que as pessoas "se unirem, se tiverem a força, se tiverem a exigência que têm no futebol noutros aspetos de Portugal, na nossa economia, na nossa saúde, na nossa educação, nós vamos ser um país melhor".

Bruno Lage quis também deixar "uma palavra para o presidente que nos apoiou desde a 1ª hora, que me deu esta oportunidade", referindo-se a Luís Filipe Vieira, que de seguida tomou a palavra.

"Este foi o ano da reconquista do nosso orgulho, da nossa auto-estima, do nosso amor próprio, do nosso título. Foi para vocês!" exclamou o líder encarnado, que lembrou que a conquista do título se deu "graças a estes homens que aqui estão, comandados por um grande profissional, Bruno Lage".

O presidente benfiquista concluiu o seu discurso, lembrando que a conquista do campeonato é "a confirmação de tudo o que temos feito no Seixal, estão aqui oito jovens formados no Caixa Futebol Campus. Este título é para vós, é para toda a lusofonia, é para Portugal", prometendo ainda "estar aqui no próximo ano novamente."