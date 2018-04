O português Miguel Oliveira, em KTM, alcançou hoje o sétimo melhor tempo da sessão de qualificação para a corrida de Moto 2 do Grande Prémio da Argentina, segunda prova do Mundial de motociclismo.

Oliveira fez a sua melhor volta com a marca de 1.57,006 minuto e assegurou um lugar de arranque na terceira linha de partida, tendo ficado a 0,869 segundos do espanhol Xavi Vierge (Kalex), que alcançou a ‘pole position’.

O italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex) e o britânico Danny Kent (Speed Up) fizeram o segundo e terceiro melhor tempo, respetivamente.

A corrida está agendada para as 17:20 (horas de Lisboa).

A categoria de Moto2 do Mundial de motociclismo de velocidade é liderada pelo italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que venceu no Qatar a primeira prova do Mundial de 2018, na qual Miguel Oliveira foi quinto classificado.