"O circuito de Mugello é muito especial para mim, porque foi aqui que consegui a minha primeira vitória [2015] e, portanto, traz-me sempre boas recordações. Este é um traçado muito interessante e ao mesmo tempo desafiante, pelo que estou motivado para o experimentar com a minha KTM RC16", assinalou o piloto no seu 'site' oficial.

Miguel Oliveira, que se encontra na 18.ª posição do campeonato com um total de oito pontos, juntamente com o piloto espanhol Joan Mir, entra em ação na sexta-feira, pelas 08:55 (hora de Lisboa), com a primeira sessão de treinos livres da categoria de MotoGP.

"Penso que vai ser um fim de semana onde vamos ter de trabalhar muito arduamente para conseguir melhorar as minhas sensações em cima da moto. Continuamos a manter o nosso principal objetivo e, por isso, o foco é terminar dentro dos pontos. Estou entusiasmado por começar este Grande Prémio", sublinhou Miguel Oliveira.

Após o Grande Prémio de França, no qual Miguel Oliveira voltou aos pontos, o Campeonato do Mundo de MotoGP regressa agora com a sua sexta etapa em Mugello, Itália.

O Grande Prémio de Itália, disputado no Circuito de Mugello, é sempre um dos mais especiais no calendário para o piloto português de MotoGP, pois foi aqui que o mesmo venceu a sua primeira prova, na categoria de Moto3 em 2015.