Contratado esta temporada, Mike Brown levou os Kings aos play-offs pela primeira vez desde 2006, depois de a equipa de Sacramento ter sido terceira na Conferência Oeste, com 48 vitórias e 34 derrotas.

Brown tornou-se o primeiro treinador do ano a ser eleito unanimemente, ao ser escolhido na primeira posição por todos os elementos de um painel de especialistas, ficando com 500 pontos, à frente de Mark Daigneault, dos Oklahoma City Thunder, com 164, e de Joe Mazzulla, dos Boston Celtics, com 77 pts.

Brown, de 53 anos, recebeu pela segunda vez o prémio de melhor treinador do ano, depois de já ter sido eleito em 2009, ano em que comandava os Cleveland Cavaliers, liderados por LeBron James.

Apesar de não ter qualquer título como treinador principal, Brown já foi campeão quatro vezes como treinador adjunto, a última das quais na temporada passada, nos Golden State Warriors.

Os Kings estão a disputar a primeira ronda dos play-offs precisamente frente aos Warriors, conseguindo, para já, uma vantagem de 2-0.

Este ano, Brown não apostou com regularidade no português Neemias Queta, que fez cinco jogos na NBA, totalizando 12 pontos, 11 ressaltos, uma assistência e dois desarmes de lançamento, em 25 minutos pelos Kings.

O português jogou sobretudo na equipa secundária, os Stockton Kings, e foi eleito o segundo jogador da G League da NBA, além de ter sido eleito para a melhor equipa da competição e para a melhor equipa defensiva.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Sacramento Kings para 2022/23, em novo contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 23 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).