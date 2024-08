Os jogos da quarta jornada da I e II ligas de futebol vão cumprir um minuto de silêncio, em homenagem ao treinador sueco Sven-Goran Eriksson, que morreu na segunda-feira, aos 76 anos.

“De forma sentida, a Liga Portugal decreta um minuto de silêncio nos jogos que se irão disputar na 4.ª jornada (…), como homenagem ao treinador sueco de 76 anos que contou com duas passagens pelo SL Benfica”, refere o organismo do futebol profissional.

No mesmo comunicado, a Liga de clubes assinala que a morte de Eriksson “deixa o futebol mais pobre”, lembrando que o treinador sueco foi uma referência internacional e que se destacou sempre por “um contributo inovador em prol do desporto rei”.

Sven-Goran Eriksson morreu na segunda-feira em casa, aos 76 anos, na sequência de um cancro no pâncreas, informou na ocasião a família do antigo treinador.

Notabilizou-se enquanto técnico ao serviço do Gotemburgo, com a conquista da Taça UEFA em 1982, o que o conduziu ao Benfica, que liderou em duas passagens, entre 1982 e 1984, e de 1989 a 1992, vencendo pelos ‘encarnados’ três campeonatos (1982/83, 1983/84 e 1990/91), uma Supertaça (1989/90) e uma Taça de Portugal (1982/83).

Treinou ainda Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Notts County, Leicester, Shanghai SIPG e Guangzhou, além das seleções de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.

No início do ano, o treinador revelou ter sido diagnosticado com um cancro do pâncreas em fase terminal e que teria, de acordo com parecer clínico, menos de um ano de vida.