O avançado colombiano Fredy Montero e o defesa Piccini regressaram aos convocados do Sporting, para a receção de hoje ao Moreirense, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ristovski, Palhinha, Mathieu, devido a castigo, e Bas Dost, por lesão, que foram titulares no empate 3-3 frente ao Astana, para a Liga Europa, ficaram de fora da lista de 21 jogadores chamados por Jorge Jesus.

Além de Piccini e Montero, o técnico ‘verde e branco’ convocou ainda o defesa Lumor e os médios Petrovic, Misic e Wendel, que tinham sido excluídos do embate com os cazaques.

O Sporting, terceiro classificado com 56 pontos, menos três do que o Benfica e menos oito do que o líder FC Porto, recebe o Moreirense, 18.º e último com 19, a partir das 21:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

- Defesas: André Pinto, Piccini, Fábio Coentrão, Lumor e Coates.

- Médios: Misic, Wendel, Petrovic, Bruno César, Bruno Fernandes, William Carvalho, Battaglia, Gelson Martins, Acuña, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro.

- Avançados: Doumbia, Rafael Leão e Montero.