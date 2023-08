A notícia foi avançada por Paul Levesque, conhecido por Triple H, um dos responsáveis da WWE. Triple H escreveu no X que Bray Wyatt "faleceu inesperadamente". "Os nossos pensamentos estão com a sua família e pedimos que todos respeitem a sua privacidade neste momento", acrescentou.

A causa da morte não foi divulgada, mas, de acordo com a publicação de wrestling Fightful, um ataque cardíaco devido a complicações com um caso de COVID-19 no início do ano podem ter estado na origem.

Rotunda, que faleceu aos 36 anos, foi campeão Universal e campeão da WWE, onde lutou durante mais de dez anos, sobre diferentes nomes. Originalmente, estreou-se na marca NXT da WWE, com o nome Husky Harris. Mais recentemente, lutou com o nome The Fiend.