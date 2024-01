Conhecido como um dos maiores nomes do futebol alemão e mundial, a notícia foi avançada pela agência alemã 'DPA', que cita a família da referência do futebol.

“É com profunda tristeza que anunciamos que o meu marido e pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado pela sua família”, referem. “Pedimos que o possam lembrar em silêncio e evitar fazer qualquer pergunta”, acrescentam à agência.

Foi um dos maiores da história do futebol alemão e presidente do Bayern de Munique durante 15 anos. Tinha como alcunha 'Kaiser' ("O Imperador", em alemão), tendo sido campeão mundial como jogador (em 1974) e como técnico (1990). Um dos três únicos a conseguir tal marca, ao lado do brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo e do francês Didier Deschamps.

É ainda um dos sete jogadores a terem conquistado ambas medalhas de ouro, de prata e de bronze em Mundiais da FIFA e foi o responsável por levar o Mundial em 2006 para a Alemanha como líder da sua organização neste país.

Beckenbauer nasceu a 11 de setembro de 1945 e cresceu no bairro operário de Giesing, em Munique. Chegou ao FC Bayern aos 13 anos. Neste clube esteve de 1964 a 1977, sendo depois transferido para o New York Cosmos, nos Estados Unidos. Esteve ainda no Hamburgo de 1980 a 1982 e foi campeão da Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões), três vezes.

O antigo defesa e médio, tido como um dos melhores futebolistas de todos os tempos, foi ainda um dos destaques da ascensão do Bayern de Munique a potência mundial e ganhou a Bola de Ouro em 1972 e 1976.