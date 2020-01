"Amanhã, às 15 horas, entregaremos em mão ao PMAG [Presidente da Mesa da Assembleia-Geral], Dr. Rogério Alves, a documentação necessária para a convocatória de uma Assembleia Geral Extraordinária com um único ponto de ordem de trabalhos: a destituição dos actuais orgãos sociais". O anúncio tinha sido feito na segunda-feira por voltas das 20h00 na página de Facebook do movimento Dar Futuro ao Sporting e a entrega aconteceu hoje à tarde.

"Queremos agradecer aos sócios que nos ajudaram, estiveram connosco e acreditaram em nós. Também dar uma palavra a todos os sócios que estão no estrangeiro e que nos deram muita força para estarmos aqui e seguir em frente com aquilo que queremos: que no futuro haja Sporting como há hoje" disse Carlos Mourinha, um dos líderes do movimento, em declarações à comunicação social depois da entrega do documento ao presidente da mesa da Assembleia Geral.

A partir de agora, Rogério Alves tem 30 dias para decidir sobre os fundamentos apresentados, sendo que em caso de recusa existe a possibilidade de um recurso para os tribunais civis para deliberar sobre essa matéria.

A recolha de assinaturas do movimento Dar Futuro ao Sporting começou em outubro e para além do número de assinaturas necessárias - mil votos válidos com todos os requisitos em dia - o movimento encabeçado por António Lonet Delgado, Filipe Cuco Ferreira e Carlos Mourinha conseguiu também o valor necessário para pagar o local da realização da AG extraordinária e custos com pessoal.

Na nota publicada ontem nas redes sociais, o movimento pedia a todos os sócios subscritores que "regularizem as suas quotas até ao mês de janeiro, de forma a que as suas assinaturas sejam devidamente validadas", relembrando que "caso a quota não esteja atualizada a assinatura não é considera válida".

O tema da justa causa foi 'empurrado' para mais tarde, com Mourinha a lembrar que a mesma não é necessária. "Quem decide a justa causa são os sócios. No fim vamos mostrar a justa causa que vamos agora apresentar a Rogério Alves", sublinhou.

O movimento quer dar voz aos sócios do Sporting, insatisfeitos com a atual direção "e o estado crítico em que o clube se encontra", assumindo ser um grupo pela "defesa do Futuro do nosso Sporting Clube de Portugal".

Os resultados desportivo da equipa principal de futebol têm deixado os adeptos descontentes, depois de na última época Marcel Keizer ter conquistado a Taça da Liga e a Taça de Portugal, já com Frederico Varandas à frente do clube.

Atualmente, os leões ocupam o quarto lugar da Liga NOS a 16 pontos do primeiro classificado, o SL Benfica e a 12 pontos de distância do segundo, o FC Porto. O clube vai ainda disputar esta época as meias-finais da Taça da Liga, título que vai procurar defender, e os 16 avos de final da Liga Europa, sendo que na presente temporada já perdeu a Supertaça Cândido de Oliveira para o rival encarnado e foi eliminado de forma prematura da Taça de Portugal pelo Alverca.

Para além dos insucessos desportivos, a atual direção do Sporting entrou em confronto com as claques, a Associação Juventude Leonina e com o Diretivo Ultras XXI, tendo mesmo em outubro anunciado a rescisão “com efeitos imediatos” dos protocolos com as mesmas, justificando a decisão com a "escalada de violência".

Na altura, a decisão foi apelidada pela Juve Leo como "mais um episódio triste da Direção deste clube que apoiamos incondicionalmente".