Tendo como referência os clubes que representaram na época 2018/19, a seleção da Argentina, com oito entre os 12 que integram a comitiva, é a que possui mais jogadores a atuar em Portugal, respetivamente no Sporting, Benfica, Oeiras, todos com dois, e FC Porto e HC Braga, ambos com um.

Matias Platero e Gonzalo Romero (Sporting), Carlos Nicolia e Lucas Ordóñes (Benfica), Franco Ferruccio e Ezequiel Mena (Oeiras), Reinaldo Garcia (FC Porto) e Constantin Acevedo (HC Braga) são os argentinos a jogar em Portugal.

Mas não é só a seleção argentina que se destaca com a forte presença de jogadores a atuar no campeonato português, porque até entre os eleitos da campeã em título Espanha se contam quatro nomes bem conhecidos do hóquei nacional, por jogarem no Benfica e Sporting.

Ferran Font e Toni Pérez (Sporting) e Alberto Casanovas e Jordi Adroher (Benfica) são os jogadores dos campeões mundiais que conhecem bem o hóquei em patins português e que integram as escolhas do selecionador espanhol, o argentino Alejandro Dominguez.