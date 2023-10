A África do Sul venceu hoje a Inglaterra por 16-15, e apurou-se para a final do Campeonato do Mundo de râguebi França2023, em Paris, onde vai defrontar a Nova Zelândia, no sábado, no Stade de France.

Os ‘spingboks’ só estiveram na frente do marcador a partir dos 78 minutos, mas foi o suficiente para chegarem ao jogo decisivo graças a um ensaio de RG Snyman (69), transformado por Handre Pollard (70), que somou ainda duas penalidades (35, 78) a um outro pontapé certeiro de Manie Libbok (21). É a quarta final de um Mundial para os sul-africanos, que venceram todas as três anteriores, em 1995, 2007 e 2019, e será a primeira vez que reencontram os ‘All Blacks’ na decisão, após o histórico embate de 1995. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram