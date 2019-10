A precisar de vencer e conseguir um ponto de bónus (quatro ensaios) para seguir em frente, o melhor que a Escócia conseguiu foram dois ensaios, por Willem Nel (49) e Zander Fagerson (54) e conversões de Laidlaw e Finn Russel.

O País de Gales, segunda equipa do 'ranking' mundial, apenas atrás da Nova Zelândia, garantiu a vitória no Grupo D, mas acabou por sofrer mais do que o esperado para derrotar o Uruguai, apenas 18.º.

Os 35-13 finais não revelam as dificuldades sentidas por uma seleção galesa que cometeu demasiados erros e que, ao intervalo, apenas vencia por 7-6, graças a um ensaio de Nicky Smith (16) e uma conversão de Leigh Halfpenny, com Felipe Berchesi a marcar duas penalidades para os sul-americanos.

Na segunda parte, os galeses voltaram a conseguir um ensaio, por Josh Adams (48), e respetiva conversão de Halfpenny, mas o Uruguai não se deixou afetar e voltou a colocar o resultado na desvantagem mínima (14-13), com um ensaio de German Kessler (70) e a conversão de Berchesi.

Na despedida do Japão, Tonga evitou o último lugar no Grupo C, ao derrotar os Estados Unidos, por 31-19, terminando com seis pontos e deixando os norte-americanos a zero.

Siegfried Fisiihoi (16 minutos), Malietoa Hingano (57), Siale Piutau (61) e Telusa Veainu (80) fizeram os quatro ensaios e deram o ponto de bónus à equipa da Polinésia.

Sonatane Takulua (18 e 59), que ainda converteu uma penalidade (50), James Faiva (63) e Siale Piutau (81) fizeram as conversões dos ensaios samoanos.

Pelos Estados Unidos, Mike Teo (20 e 25 minutos) e Tony Lamborn (76) conseguiram ensaios e AJ MacGinty (21 e 77) conseguiu a conversão de dois deles.

O terceiro jogo cancelado do Mundial cancelado devido à passagem do tufão Hagibis impediu que Namíbia e Canadá pudessem lutar por uma rara vitória no torneio, mas o empate atribuído pela organização permitiu-lhes interromper longas séries de derrotas.

Num grupo com a campeã Nova Zelândia, a África do Sul e a Itália, estas duas seleções tinham no último jogo a única possibilidade de vencer, acabando a Namíbia por interromper uma série de 22 derrotas consecutivas em Mundiais e o Canadá uma série de 10 desaires.

Os quartos de final começam no sábado, com o Inglaterra - Austrália e o Nova Zelândia - Irlanda, prosseguindo no dia seguinte, com a País de Gales - França e o Japão - África do Sul.