Os galeses deixaram a questão do vencedor – e do ponto de bónus – resolvida ainda durante a primeira parte, durante a qual marcaram quatro dos seis ensaios obtidos frente aos georgianos, chegando ao intervalo com uma vantagem de 29-0.

O País de Gales, que nunca atingiu a final do Mundial, parecia lançado para o triunfo mais volumoso da competição, mas permitiu a reação da Geórgia durante a segunda parte, premiada com dois ensaios e o empate a 14 pontos naquele período.

Jonathan Davies (02 minutos), Justin Tipuric (12), Josh Adams (18), Liam Williams (39), Tomos Williams (64) e George North (75) marcaram os ensaios dos vencedores, enquanto os da Geórgia foram da autoria de Shalva Mamukashvili (42) e Levan Chilachava (68).

Os galeses assumiram o comando do Grupo D, em igualdade com a Austrália - que se tinha imposto por 39-21 a Fiji -, ambos com cinco pontos, e deverão discutir a vitória no agrupamento no confronto de domingo com os australianos, campeões em 1991 e 1999.

A Geórgia mantém-se em ‘branco’, tal como Fiji, enquanto o Uruguai, a outra seleção que integra a ‘poule’, apenas se estreia no Campeonato do Mundo na quarta-feira, frente à representação do arquipélago.