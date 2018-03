A seleção iraniana de futebol, orientada pelo português Carlos Queiroz, perdeu hoje frente à sua congénere tunisina por 1-0, em encontro de preparação das duas equipas para o Mundial2018, disputado em Rades, na Tunísia.

Depois de um empate 0-0 na primeira parte, o encontro ficou decidido aos 71 minutos, com um autogolo de Milad Mohammadi.

O conjunto de Carlos Queiroz volta a entrar em ação na terça-feira, quando receber em Teerão a Argélia, em mais um jogo de preparação para o campeonato do mundo da Rússia.

No Mundial, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, o Irão integra o grupo B, juntamente com Portugal, Espanha e Marrocos, enquanto a Tunísia faz parte do grupo G, com Bélgica, Panamá e Inglaterra.