Cerca de três mil pessoas estão hoje reunidas no Terreiro do Paço, em Lisboa, a assistirem ao jogo entre as seleções portuguesa e marroquina, e as apostas na vitória vão para a equipa das quinas.

À hora do início do jogo (13:00), o Terreiro do Paço estava já cheio de adeptos, voltados para o ecrã gigante, para ver o jogo entre Portugal e de Marrocos, durante o Campeonato do Mundo de Futebol, na Rússia, constatou a agência Lusa no local.

As camisolas e bandeiras com cores nacionais preenchem grande parte do recinto e os gritos de apoio por Portugal são em maior número do que por Marrocos, quando o animador pedia para o público mostrar o apoio pelas equipas.

De cachecóis no ar, adeptos portugueses e também estrangeiros cantaram o hino nacional "A Portuguesa", e estenderam uma camisola gigante com as cores de Portugal até ao fundo do recinto.

Mateus Rocha, de 16 anos, disse à Lusa que "a expectativa é só uma, seja vencer por 10 ou por um".

Ao seu lado, Gonçalo Pais, também de 16 anos, considerou que "Portugal une todos" e que "os problemas que existem entre clubes não deveriam existir", porque ambos estavam com camisolas do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal.

Bruno Guilherme veio ao Terreiro do Paço ver o jogo e, apesar de ser brasileiro, apoia a seleção portuguesa porque "é o país irmão".

Questionado sobre qual dos países tem mais hipóteses de vencer o Campeonato do Mundo de Futebol, o adepto de 27 anos considera, contudo, que a seleção do Brasil tem mais chances de ganhar porque "Portugal apenas tem o melhor jogador do mundo".