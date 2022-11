O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, recusou o convite para se deslocar e assistir ao campeonato do mundo de futebol, que se realiza no Qatar. A revelação foi feita durante a Gala de Celebração Olímpica de 2022, decorrida ontem, em Lisboa.

“O presidente do Comité Olímpico do Qatar convidou vários presidentes de comités olímpicos para estarem presentes, incluindo o português, mas eu declinei o convite”, confessou.

“Entendo que as questões de natureza desportiva estão salvaguardadas, mas há questões de natureza diplomática e política que, do meu ponto de vista, não podem ser ignoradas”, razões que “têm a ver com as circunstâncias em que a prova foi atribuída ao Qatar, as circunstâncias da construção dos estádios e todos os problemas que envolveram e as questões relativas aos direitos humanos”, justificou o presidente do COP.

Referindo que agradeceu o convite, frisou ainda: "Não me sentiria bem em estar presente nessas circunstâncias".

“Espero que a competição decorra bem, do ponto vista desportivo e especialmente para Portugal. E só isto”, finalizou.

As declarações foram prestadas durante a entrega dos Prémios e Galardões do Comité Olímpico de Portugal que consagraram, entre outros, Fernando Pimenta (Prémio Prestígio) Diogo Ribeiro e Beatriz Fernandes (Prémio Juventude) e Pedro Pichardo e Auriol Dongmo (Prémio de Excelência Desportiva).