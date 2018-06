O técnico luso disse que o Irão se vai bater com “toda a dignidade” no duelo desta segunda-feira com Portugal, na terceira jornada do grupo B do Mundial da Rússia, dignificando o país que representa.

“Viemos para competir com dignidade e trazer felicidade e orgulho aos adeptos iranianos, tentando fazer sempre melhor. Não estamos cá para ser uns simpáticos perdedores”, avisou Carlos Queiroz.

O Irão surge para esta partida com três pontos no grupo B, depois da vitória sobre Marrocos e a derrota com Espanha, e ainda com possibilidades de se apurar para os oitavos de final da competição, caso vença o duelo com Portugal.

“É um privilégio e uma honra estar nesta fase da prova sabendo que ainda estamos vivos e a lutar pelos sonhos, com esperança e empenho para conseguir uma qualificação histórica”, disse Queiroz.

O selecionador iraniano considerou que Portugal “é um poderoso candidato a ganhar a competição e um dos favoritos”, mas salientou que a sua equipa “aprendeu com os erros cometidos contra Marrocos e Espanha, e vai querer ser melhor”.

“Será o jogo mais difícil para nós, porque o Fernando [Santos] vem com os ‘bichos’ à solta e podem nos morder a qualquer momento”, disse, sorridente, Carlos Queiroz, recuperando uma analogia: “Vamos jogar com a nossa filosofia baseada nos três ‘R´s': Respeito pelo adversário, realismo por estamos a jogar contra uma das seleções mais fortes do mundo e romantismo para basearmos o nosso jogo nos valores de equipa, do trabalho, bravura, integridade e honestidade.”