A equipa dispõe de um hangar no Porto de Abrigo da Nazaré, que serve de base para o surf na praia do Norte, bem como para toda a logística que envolve o surf de ondas grandes: manutenção das motas de água, armazenamento de pranchas (que ultrapassam os 3 metros de comprimento) e material de segurança, preparação de treinos de resgate e segurança.

Os surfistas irão enfrentar a temporada de ondas grandes, com a Praia do Norte, na Nazaré, como principal foco. Para além do Nazaré Challenge 2018 , que arranca amanhã, sexta-feira, 16, esta parceria luso-brasileira procura concorrer aos prémios internacionais de ondas grandes (Big Wave Awards) da World Surf League.

Nicolau Von Rupp, surfista português melhor colocado na última edição do Nazaré Challenge (7º lugar, em igualdade com Alex Botelho) associou-se aos brasileiros Rodrigo Koxa, recordista masculino da maior onda surfada – Guinness World Records - com 80 pés (23.77 metros) na Praia do Norte, Nazaré, e a Everaldo “Pato” Teixeira. Sérgio Cosme é o piloto da equipa e responsável pela segurança e operações de resgate.

Ao todo, quatro motas de água estão ao dispor da equipa para as sessões de tow-in e surf de remada (a maioria registadas por câmaras dentro e fora de água), sendo as situações de segurança e resgate uma das componentes do treino.

Nos dias de ondas grandes, são acompanhados por um spotter presente na falésia, em constante comunicação rádio com Sérgio Cosme, bem por um nadador salvador, com todo o material necessário para socorro, incluindo um desfibrilhador.

Nazaré. A onda dos recordes abre época do circuito mundial

O “alerta verde” para a abertura amanhã do Nazaré Challenge 2018 foi dado por Mike Parsons, comissário do WSL Big Wave, Circuito Mundial de ondas grandes que aterra, pelo terceiro ano consecutivo, na Praia do Norte, Nazaré.

A junção de uma tempestade na Gronelândia com um swell de nor-noroeste com o vento local (fraco) de sudeste fará com que se possa assistir a “ondas épicas entre os 25 e os 35 pés (7,5 e 10,5 metros) para os surfistas remarem” dando a etapa portuguesa o “pontapé de saída da época do Big Wave Tour”, acrescentou.

Sem ajuda de meios motorizados (o town-in com recurso a jet-ski), em prova estarão mais de 20 surfistas, seis dos quais portugueses: Alex Botelho, António Silva, Hugo Vau, Nicolau Von Rupp, João Macedo e João Guedes.

O brasileiro Lucas "Chumbo" Chianca, vencedor em título da prova, o havaiano Billy Kemper, campeão do circuito no ano passado e o australiano Jamie Mitchel, vencedor da primeira vez que a Nazaré entrou no Circuito Mundial de ondas grandes são alguns dos pesos pesados que enfrentarão o “Canhão da Nazaré”.

“A maior onda alguma vez surfada foi na Nazaré e toda a comunidade está ao lado da tribo das ondas grandes”, sublinhou Mitchel que apesar de estar a recuperar de uma lesão ao ombro está pronto para as remadas na praia do Norte, local que tem assistido às maiores ondas do mundo surfadas.

O brasileiro Rodrigo Koxa (BRA), que surfou a maior onda (na praia do Norte) competirá pela primeira vez no Big Wave Tour.

O título feminino do Guiness da maior onda surfada foi igualmente alcançado na praia que Garrett McNamara imortalizou e que recentemente mereceu honras de reportagem no New York Times.

Maya Gabeira, igualmente de nacionalidade brasileira, fez história ao ser distinguida, na Nazaré, como recordista do XXL Biggest Wave World Record em parceria com a Guinness World Records tornando-se, assim, a mulher que surfou a maior onda (68 pés, leia-se 20,7 metros), feito alcançado a 18 de janeiro.

O evento de ondas grandes exige vagas entre os 6 e os 12 metros e, habitualmente, tem a duração de um dia. Mas, caso as condições do mar assim o impeçam, pode estender-se a mais um dia de competição. No Nazaré Challenge cada heat que tem um prémio monetário de 100 mil dólares (cerca de 89 mil euros), coloca na água seis surfistas durante 45 minutos, qualificando-se para as rondas seguintes os três primeiros. O surfista que consiga a onda mais desafiante arrecadará ainda um prémio de mil euros.

A outra etapa do campeonato de ondas grandes está prevista para Mavericks, na Califórnia, estando o seu período de espera em curso desde 1 de novembro até 31 de março de 2019.