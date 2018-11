Os campeões Golden State Warriors interromperam na quinta-feira uma série de oito vitórias consecutivas na liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao perderem em casa com os Milwaukee Bucks, por 134-111.

Além da segunda derrota da temporada, em 12 encontros, os californianos tiveram ainda uma má notícia, com o base Stephen Curry a sair lesionado numa perna, depois de 26 minutos em campo, nos quais conseguiu apenas 10 pontos e não converteu nenhum triplo.

Nos Bucks, Eric Bledsoe foi o melhor marcador, com 26 pontos e seis assistências, bem secundado por Giannis Antetokounmpo (24 pontos e nove ressaltos) e Malcolm Brogdon (20 pontos).

Com este triunfo, o conjunto de Milwaukee manteve-se na segunda posição da Conferência Este, com nove triunfos e dois desaires, enquanto os Warriors seguem no comando do Oeste, mas com apenas mais um triunfo do que os Denver Nuggets.

Após quatro derrotas consecutivas a abrir a época, os Oklahoma City Thunder somaram o sétimo triunfo consecutivo ao vencerem os Houston Rockets, por 98-80, mesmo sem a sua grande estrela, o base Russel Westbrook.

Os Thunder subiram ao quarto lugar do Oeste, com sete vitórias e quatro derrotas, com os Rockets, finalistas da mesma Conferência no ano passado, a estarem apenas na 12.º posição, com quatro triunfos em 10 jogos.

Os Boston Celtics recuperaram de uma desvantagem de 22 pontos para derrotarem os Phoenix Suns, por 116-109, após prolongamento, com Kyrie Irving a conseguir 39 pontos, sete ressaltos e seis assistências.

Finalistas do Este na última época, os Celtics são terceiros na Conferência, com sete vitórias e quatro derrotas, enquanto o Suns estão no 15.º e último lugar do Oeste, com dois triunfos em 11 encontros.