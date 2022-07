NBA: Durant nos Celtics e umas bocas aos Bulls de Michael Jordan

Woj aka Adrian Wojnarowski lançou recentemente uma das suas "wojbombs" no Twitter e colocou Kevin Durant na rota dos Celtics — o que deixou o universo do basquetebol em reboliço. Ora, como bem já se sabe, se há reboliço na melhor liga do mundo, há que pôr tudo a pratos limpos no Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia.

No episódio desta semana, um taquicárdico João Dinis e o Lucas Niven falam sobre: O interesse dos Celtics em Kevin Durant (e o que isso implica para a alma do anfitrião João Dinis);

em (e o que isso implica para a alma do anfitrião João Dinis); O desespero dos Lakers para se verem livres de Russell Westbrook ;

As bocas de Draymond Green aos Bulls de Michael Jordan.

Spotify