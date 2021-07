Os Milwaukee Bucks sagraram-se na terça-feira campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela segunda vez, 50 anos depois, ao baterem em casa os Phoenix Suns por 105-98, no sexto jogo da final, que venceram por 4-2.

Campeões em 1971 e ‘vice’ em 1974, os Bucks, liderados por 50 pontos do grego Giannis Antetokounmpo, somaram o quarto triunfo seguido, após 120-100 e 109-103 no seu reduto e 123-119 fora, na resposta às vitórias caseiras dos Suns (118-105 e 118-108).

No ‘ranking’ dos campeões, o conjunto de Milwaukee juntou-se no nono lugar a Washington Wizards, New York Knicks e Houston Rockets, todos com dois cetros, enquanto os Suns somaram o terceiro desaire em três finais, replicando 1976 e 1993.