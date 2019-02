Há quem diga que é agora que começa verdadeiramente a época da NBA. Já não são possíveis mais trocas entre equipas, já passou a pausa do All-Star e, agora, é a doer. Enquanto o Oeste treme com o poderio dos Golden State Warriors - 16 vitórias nos últimos 18 jogos, onze dos quais com o reforço DeMarcus Cousins -, o Este está ao rubro. E apesar do honroso terceiro lugar dos Indiana Pacers (38v-20d), toda a gente acredita que o campeão desta conferência vai sair do quarteto composto por Bucks (44v-14d), Raptors (43v-16d), 76ers (38v-21d) e Celtics (37v-22d). Três destas quatro equipas mexeram no 'trade deadline' e apontam ao topo do Este, mas sem deixar de acreditar que o título da NBA é possível. Afinal de contas, ainda na época passada os Houston Rockets estiveram a uma coxa saudável do Chris Paul de distância das Finais.

Uma sondagem que postei no Twitter, com mais de 500 votos, mostra que Bucks, Raptors, Celtics e 76ers têm motivos para acreditar. À pergunta "Que equipa vai vencer a conferência Este?", 35% dos votantes escolheram a formação onde brilha o grego Giannis Antetokounmpo, 26% apostam no conjunto orientado por Brad Stevens, 22% metem as fichas nos canadianos e 17% apoiam a equipa que resultou do Processo.

Ou seja, não há uma equipa que se destaque de forma evidente das restantes nesta votação e, olhando para os pontos fortes e fracos das quatro formações, é difícil apontar um favorito. Senão vejamos:

Milwaukee Bucks