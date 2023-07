Neemias fica na NBA? E Rubén Prey, levará a seleção nacional à glória no Europeu?

No episódio de hoje do Bola ao Ar, Ricardo Brito Reis e João Dinis falam sobre:

Os próximos passos de Neemias Queta e Rubén Prey , as duas maiores promessas do basquetebol nacional (no masculino);

e , as duas maiores promessas do basquetebol nacional (no masculino); O Campeonato da Europa – Divisão B de sub18 masculinos, prova que decorre em Matosinhos, de 21 a 30 de julho.

Quanto ao primeiro tópico, os anfitriões discutiram o que a chegada de Nerlens Noel aos Kings (assinou por uma temporada, a troco de 3,1 milhões de dólares) significa para o futuro de Neemias Queta: será esta decisão um sinal claro de que o português não conta para a rotação da posição de poste e do projeto em curso do front-office de Sacramento? E, se for esse o caso, o que é mais provável: que Neemias continue na NBA (fala-se que os Portland Trail Blazers e os Utah Jazz estão interessados) ou que regresse à Europa (Ricardo Brito Reis aborda especificamente o rumor que o Partizan pode ser um possível destino)?

A seguir, a conversa vira o foco para a seleção nacional de sub18 masculinos, que entra em ação já no próximo sábado, cerca das 20h30, contra a Letónia (o jogo será transmitido via streaming, em que o link será disponibilizado nas redes sociais da Federação Portuguesa de Basquetebol logo pela manhã). Os 12 eleitos já são conhecidos, mas a estrela da companhia e o cabeça-de-cartaz é Rubén Prey — a seguir a Neemias Queta, é o português mais falado para brilhar nos pavilhões internacionais. A FIBA, a versão da FIFA do basquetebol, escreveu um artigo a assinalar que o português era dos jovens a ter debaixo de olho neste Campeonato Europeu que se realiza em Portugal.

Atualmente a jogar Club Joventut Badalona em Espanha, Prey foi ao Europeu sub20 no passado para ser o melhor jogador do torneio; este ano, vai ao Europeu sub18 para que possa "explodir" (citando aqui o Ricardo Brito Reis) e liderar a seleção das Quinas à Divisão A (na Europa o basquetebol está dividido em escalões/divisões; na Divisão A estão as principais/melhores 16 seleções a nível europeu, na Divisão B estão as restantes).