O jogador luso foi utilizado em cada um dos quatro períodos do encontro, totalizando 12.05 minutos, nos quais acertou dois de quatro lançamentos de campo - através de dois ‘afundanços’, o primeiro após ‘atirar’ o francês Victor Wembanyama para o chão - e os dois lances livres tentados.

Neemias esteve também muito ativo nas duas tabelas, somando quatro ressaltos defensivos e outros tantos ofensivos, mais dois desarmes de lançamento, numa atuação apenas prejudicada pelas cinco faltas, que lhe ‘roubaram’ mais tempo em campo.

O ‘88’ dos Celtics cumpriu o 15.º jogo da temporada na NBA, igualando o seu recorde, estabelecido da época de ‘rookie’ (2021/22, pelos Sacramento Kings), somando 4,9 pontos, 4,9 ressaltos e 0,5 assistências de média por jogo, em 13.5 minutos.

Jayson Tatum, com 24 pontos, Jrue Holiday, com 22, e Jaylen Brown, com 21, lideraram os Celtics, enquanto o ‘rookie’ Wembanyama, número 1 do ‘draft’ de 2023, foi o melhor dos forasteiros, com 27 pontos e cinco ressaltos.

Os Celtics lideram a Conferência Este, com 32 vitórias e nove derrotas, incluindo 20 triunfos em 20 jogos caseiros, sendo os únicos invictos em casa, enquanto os Spurs seguem no 15.º e últimos lugar no Oeste, com apenas sete triunfos, em 40 jogos.

Quanto a Neemias Queta, conta agora 35 jogos na NBA, 15 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.