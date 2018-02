Ao contrário de Unai Eméry, que procurou transmitir um sentimento de otimismo na conferência de imprensa no final do jogo com o Marselha, os jogadores do PSG exteriorizaram mais a sua preocupação com a situação do tornozelo de Neymar após o jogo.

A formação francesa rejeitou avançar com o tempo de paragem de ambos os atletas, que certamente não participarão, nesta quarta-feira, na partida contra o Marselha, a contar para os quartos de final da Taça de França, e do jogo de sábado contra o Troyes, para o campeonato.

Os dois jogadores lesionaram-se na vitória de domingo contra o Marselha (3-0) e a ausência de ambos contra o Real Madrid complicaria a situação do PSG, que perdeu o jogo da primeira-mão no Santiago Bernabéu por 3-1.

Neymar sofreu uma "entorse" no tornozelo direito e uma "fissura" do quinto metatarso, informou o Paris Saint-Germain na noite desta segunda-feira, acrescentando que o craque é dúvida para o jogo da segunda-mão dos oitavos de final frente ao Real Madrid, na próxima semana.

"É verdade que foi muito impressionante de se ver, estava bastante inchado", admitiu o guarda-redes Alphonse Areola. "Eu não sei em quanto tempo, mas ele vai voltar, e espero que o mais rápido possível", completou.

"Ele estava com o tornozelo inchado, ele precisa de descanso agora", disse por sua vez o capitão do PSG, o defesa-central Thiago Silva.

Apesar de toda a polémica que tem acompanhado o brasileiro desde a sua chegada à capital francesa, Neymar tem vindo a jogar a um nível altíssimo no PSG, marcando 19 golos e dando a marcar por 13 ocasiões no campeonato francês, para além de ter feito balancear as redes 6 vezes em 7 jogos na Liga dos Campeões.

"Sabemos que Neymar é um jogador importante, como mostrou com a grande partida que fez" contra o Marselha, elogiou o argentino Giovani Lo Celso, após a partida em que o brasileiro fez um golo e assistiu Edinson Cavani marcar.

Agora, Neymar tem 9 dias para tratar o tornozelo e estar em condições de guiar o PSG contra o Real Madrid.

"Tomara que possa estar no jogo. Eu nunca vou desejar que um jogador rival não jogue por lesão", afirmou na passada segunda-feira o técnico do Real, Zinedine Zidane.

Neymar foi contratado pelo PSG em julho do ano passado, procedente do Barcelona, naquele que foi o maior negócio da história do futebol, com o objetivo de ajudar a equipa francesa a tornar-se num dos grandes do futebol mundial e a conquistar a Liga dos Campeões.