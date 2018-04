O Bayern Munique anunciou hoje a contratação do treinador croata Niko Kovac, atualmente no Eintracht Frankfurt, para suceder a Jupp Heynckes no comando técnico dos já hexacampeões alemães de futebol.

"Niko Kovac vai ser o novo treinador do Bayern a partir de 01 de julho de 2018. Chegámos a um acordo para um contrato de três anos", confirmou o diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic, na rede social Twitter. Kovac, antigo jogador do Bayern, de 46 anos, já orientou a seleção da Croácia, entre 2013 e 2015, e comanda desde março de 2016 o Eintracht Frankfurt, que ocupa atualmente o quinto lugar do campeonato alemão. Jupp Heynckes, de 72 anos, que passou pelo Benfica, substituiu o italiano Carlo Ancelotti, em outubro de 2017, interrompendo a reforma iniciada em junho de 2013, após a conquista da mais recente Liga dos Campeões pelos bávaros. O antigo médio internacional croata terminou a carreira em 2009, no Salzburgo, depois de ter cumprido grande parte da carreira em clubes alemães, entre os quais o Bayern Munique, entre 2001 e 2003, quando conquistou o campeonato e a Taça da Alemanha em 2002/03 e a Taça Intercontinental de 2001. "Ele conhece o clube, o seu ADN e nós jogámos juntos. Apreciamo-nos mutuamente e temos muito boas relações", acrescentou o também antigo jogador do Bayern Salihamidzic. Como treinador, levou a Croácia ao Mundial2014, quedando-se pela fase de grupos, atrás de Brasil e México, e no Eintracht assegurou a manutenção em 2014/15 e época seguinte no 11.º lugar.