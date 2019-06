As nórdicas precisavam apenas de fazer o mesmo resultado da Nigéria, sobre as quais tinham vantagem pelo triunfo por 3-0, sendo que escreveram o seu destino ao baterem a Coreia do Sul por 2-1, com dois golos de penálti.

Caroline Graham Hansen, aos 5 minutos, e Isabell Herlovsen, aos 51, materializaram a supremacia das 12.as classificadas no ranking FIFA sobre as 14.as, que ainda reduziriam com tento de Yeo Min-Ji, aos 78.

No outro encontro, a França, já qualificada, bateu a Nigéria por 1-0, com o golo solitário da defesa Wendie Renard (79), na conversão de grande penalidade, que ditou a expulsão uma adversária, por acumulação de cartões amarelos.

A França fez o pleno de nove pontos, a Noruega concluiu com seis, a Nigéria com três e a Coreia do Sul não pontuou.