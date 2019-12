Natural de Elvas, o novo líder, de 34 anos, admitiu que esta possibilidade já vinha do passado.

"Andávamos atrás de um clube há vários anos e, finalmente, conseguimos. Espero cimentar-me aqui como presidente da SAD e fazer um bom trabalho”, disse Henrique Sereno.

As primeiras medidas da sua administração já foram realizadas no imediato.

“Pagámos os salários em atraso de todos os jogadores e todo o ‘staff’, e já liquidamos o mês de dezembro. Queremos agora vir limpar toda a divida, durante o mês de janeiro, e limpar a imagem do clube e meter a região do Ribatejo no mapa do futebol português”, frisou o ex-futebolista.

Quanto aos objetivos desportivos, eles também já estão traçados para o clube da II Liga: “Pretendemos um lugar nos nove primeiros colocados. Até ao quinto, seria um bom lugar para nós. A equipa é muito boa e temos um treinador com competência”.

Após cumprida a 13.ª jornada, mais três jogos da 14.ª, o Vilafranquense segue no 13.º lugar, com 15 pontos, a apenas três do nono e sete do quinto colocado.

“Quando me perguntam porque escolhemos o Vilafranquense, explico que penso que é uma região onde falta um pequeno incentivo. Como é sul do país, há menos clubes, tem uma margem de progressão maior”, afirmou.

Henrique Sereno quer também devolver o clube à sua terra: “Desde que chegámos aqui, estava tudo programado para jogarmos esta temporada em Rio Maior. Vamos ter reuniões com a Câmara Municipal, pois não faz sentido estar a jogar fora, já que é aqui que estamos perto dos nossos adeptos”.

“Iremos fazer de tudo para que o futebol volte para Vila Franca de Xira. Vamos falar com a Câmara e esperamos que se consiga algo para começarmos a trabalhar. Poderemos fazer investimento para o estádio e campo de treinos”, prometeu.

A nova Sociedade Anónima Desportiva tem a possibilidade de ajudar a Câmara de Vila Franca de Xira nas obras de requalificação e melhoramentos do Cevadeiro.

“Depois da reunião que iremos ter com a Câmara, vamos traçar um objetivo. A SAD tem poder para fazer algum investimento, iremos ver a melhor opção. Sabemos bem o que queremos e iremos investir, mas bem”, explicou.

No futuro, não fica excluído os ribatejanos terem mais equipas. "Quando tivermos a nossa administração completa, vamos falar em ter mais equipas. Pensamos primeiro em criar uma estrutura para termos uma boa academia com bons valores e possivelmente necessitamos de ter uma equipa de sub-23 e ou equipa B”.

Na composição da SAD, Henrique Sereno confirmou que vai ter a companhia de Rodolfo Frutuoso, que se mantém da estrutura anterior, e em breve vão ser anunciados os outros nomes que irão compor a estrutura.