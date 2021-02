O circuito do Estoril vai ser a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Superbikes em motociclismo, depois de a prova dos Países Baixos ter sido reagendada para finais do mês de julho.

Inicialmente agendada como segunda prova do campeonato, a etapa portuguesa, que na temporada passada fechou o mundial, vai abrir o mesmo, entre 7 e 9 de abril, enquanto a prova dos Paises Baixos passa para 23 a 25 de julho devido às atuais restrições causadas pela pandemia de covid-19. De acordo com o calendário da competição, seguem-se as provas de Aragão (Espanha), de 21 a 23 de maio, Misano (Itália), de 11 a 13 de junho, Donington (Grã-Bretanha), de 2 a 4 de julho, e Assen (Países Baixos), de 23 a 25 de julho. Magny Cours (França) recebe a sexta ronda, de 3 a 5 de setembro, com o campeonato a seguir, depois, para a Catalunha (Espanha), de 17 a 19 de setembro, país que acolhe também a oitava ronda, em Jerez, de 24 a 26 de setembro. A segunda ronda em território português, a disputar no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, é o palco da nona ronda, de 1 a 3 de outubro, no que constitui, para já, o fecho das provas na Europa. A caravana dirige-se, a seguir, para San Juan (Argentina), de 15 a 17 de outubro, Mandalika (Indonésia), de 12 a 14 de novembro, e Phillip Island (Austrália), ainda sem data anunciada, havendo, ainda, espaço para uma 13.ª prova, cujo destino ainda não é conhecido. O campeonato de Superbikes é dirigido para motas derivadas dos modelos de série e tem duas corridas por cada fim de semana de prova. Calendário: - Portugal (Estoril): 7 a 9 de maio - Espanha (Aragão): 21 a 23 de maio - Itália (Misano): 11 a 13 de junho - Reino Unido (Donington): 2 a 4 de julho - País Baixos (Assen): 23 a 25 de julho - França (Magny-Cours): 3 a 5 de setembro - Espanha (Barcelona): 17 a 19 de setembro - Espanha (Jerez): 24 a 26 de setembro - Portugal (Portimão: 1 a 3 de outubro - Argentina (San Juan): 15 a 17 de outubro - Indonésia (Mandalila): 12 a 14 de novembro - Austrália (Philip Island): sem data - A determinar