Número 1 no Wolverhampton vai ser sempre de Ikeme. Rui Patrício joga com número 11

O Wolverhampton divulgou hoje os números das camisolas dos jogadores. O guarda-redes português vai jogar com o número 11, ao contrário do que fez no Sporting e da camisola que usa na Seleção Nacional, ficando o número 1 como homenagem a Carl Ikeme, que se retirou por estar a fazer tratamento para ultrapassar leucemia.

No Mundial2018, Carl Ikeme foi também nomeado o 24.º convocado da seleção Nigeriana para a competição que decorreu na Rússia, tendo sido homenageado pelos jogadores da Islândia. Agora o Wolves decidiu também homenageá-lo deixando o número 1 livre. O jogador tem 32 anos e foi-lhe diagnosticada uma leucemia após um exame de rotina ao sangue. Desde então, o jogador nascido em Inglaterra mas internacional pela Nigéria (10 internacionalizações), luta para superar a doença, pelo que não pôde ser selecionado para o Mundial2018. Quanto a Rui Patrício, os 'Wolves' assinaram com o guarda-redes português de 30 anos no passado mês de junho. De recordar que o atleta português rescindiu por justa causa com o clube de Alvalade, a 1 de junho, na sequência das agressões na Academia de Alcochete a 15 de maio. Rui Patrício fez toda a sua carreira no Sporting, o seu clube de formação, ao serviço do qual alinhou pela primeira vez na época 2006/07, antes de se tornar o titular da baliza 'leonina' nas 11 temporadas seguintes. O atleta entrou no Sporting com 12 anos, em 2000, tendo-se estreado na primeira liga seis anos depois. Pelos leões, o jogador alinhou 460 vezes, incluindo em 26 jogos da Liga dos Campeões e 49 jogos da Liga Europa. Ao serviço da Seleção, o jogador foi o guardião das redes lusas em 2016, ano em que Portugal venceu o campeonato da Europa de futebol. Rui Patrício esteve também presente no Mundial2018.