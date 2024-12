Numa altura em que ainda decorre a primeira volta dos campeonatos, o número atual de jogadoras federadas de futebol e futsal superou as 12.836 atletas de toda a época 2023/24, o que representa um crescimento de 12,5% em relação ao período homólogo.

De acordo com a FPF, o aumento atinge 30% em apenas duas épocas, com os escalões de sub-17 e sub-19 a destacarem-se como os que mais contribuíram e oito associações distritais a contabilizarem já mais praticantes do que no final de 2023/24.

“A FPF mantém uma visão otimista e estima que, ao final da época 2024/25, o número de praticantes femininas possa aumentar em 20% em comparação com a temporada anterior, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal”, indica o organismo.