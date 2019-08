Em contagem decrescente para abrir portas, a Soccerex Europe, que terá lugar a 14 e 15 de setembro no Oeiras Valley, anuncia a presença de Nuno Gomes, Paulo Ferreira e Marcos Senna.

O evento vai contar com um painel sobre a transição da carreira profissional dos jogadores, onde participarão duas referências do futebol português: Paulo Ferreira e Nuno Gomes. À dupla juntam-se duas estrelas do futebol francês, Christian Karembeu e Louis Saha, ambos com negócios de sucesso na área digital. Ainda neste painel, estará a ex-internacional norte-americana Ella Masar, que recentemente terminou a sua carreira e criou a Doyenne Sport, uma agência que dá oportunidades a futebolistas femininas e que trabalha com causas sociais, como o projeto Common Goal, informa a organização em comunicado.

Já o antigo médio internacional espanhol, Marcos Senna, é convidado a falar sobre a anatomia de uma equipa vencedora. Em resumo, Senna vai partilhar a sua visão sobre a seleção de Espanha que venceu o Europeu de Futebol em 2008, seguido do Mundial 2010. A partilhar este painel com Senna estará o internacional português Deco, que venceu a Liga dos Campeões pelo Porto e Barcelona, para além de ter sido campeão da Premier League ao serviço do Chelsea. Leia a entrevista que o SAPO24 fez a Deco aqui.

Nesta edição da Soccerex que tem lugar em Portugal destaque ainda para a presença de Laura Georges, uma das jogadoras com mais internacionalizações pela seleção da França e que é agora a Secretária-Geral da Federação Francesa de Futebol. A ex-jogadora foi convidada a analisar o sucesso do último Mundial de futebol feminino da FIFA, que teve lugar em França este verão e o impacto que teve para o crescimento do futebol feminino a nível global. Ao seu lado estará Rebecca Smith, antiga internacional pela Nova Zelândia e que chegou a ser nomeada para o prémio FIFA de melhor jogadora do ano, e que atualmente é Diretora-Executiva Global para o Futebol Feminino da COPA90, uma marca de referência no panorama dos media para os jovens.

No total, o evento, cujo programa pode consultar aqui, reúne ex-jogadores que somam mais de 580 internacionalizações por seleções como Portugal, Espanha, França e os EUA, para além de cinco Ligas dos Campeões e dois Mundiais da FIFA.

Aos nomes que fizeram história dentro das quatro linhas juntam-se administradores da FIFA, UEFA, ECA, Ligas Europeias e FIFPro, assim como de clubes: Ajax, Benfica, Juventus, Manchester United e Valência.