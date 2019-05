O jogador partilhou no Twitter uma fotografia sua no hospital. "Tudo controlado por aqui, [foi] um grande susto, mas [estou] com as forças intactas. Muito obrigado a todos pelas mensagens e carinho", escreveu.

Num boletim clínico divulgado pelo clube esta quarta-feira, o FC Porto esclarece que o guarda-redes de 37 ano "sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival".

Segundo a mesma fonte, "a sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido"

O jogador espanhol cumpre a quarta época no FC Porto.

Benfica e Sporting desejam rápidas melhoras a Iker Casillas

Benfica e Sporting desejaram hoje as rápidas melhoras ao guarda-redes espanhol Iker Casillas, da equipa de futebol do FC Porto, que sofreu um um enfarte agudo do miocárdio e está internado num hospital do Porto.

“O Benfica manifesta o desejo de rápidas melhoras para Iker Casillas neste momento difícil que está a passar, expressando o sentimento de solidariedade para que este atleta de eleição supere esta fase. Força, Casillas”, lê-se no site oficial do clube da Luz, numa mensagem assinada pelo presidente Luís Filipe Vieira.