Cristiano Ronaldo voltou a não ser opção para o treinador Ten Haag, desta feita no jogo de quarta-feira, na vitória do Manchester United sobre o Tottenham, por 2-0. CR7 acabou mesmo por sair mais cedo para o balneário, minutos antes de terminar a partida, algo que levou a mais um caso polémico a envolver o capitão da seleção portuguesa na presente temporada.

Entre vários memes nas redes sociais, uma página de Twitter, Football Funnys, resolveu fazer um mapa térmico de Cristiano Ronaldo durante a partida com os spurs. Curiosamente, a parte em que CR7 terá 'suado' mais foi a caminho do balneário, com o mapa a 'mostrar-se' bem vermelho quando o jogador de 37 anos abandonou o relvado.