Ao 64.º jogo, em 32 dias, os gauleses impuseram-se na final à Croácia, depois de já terem afastado Argentina, Uruguai e Bélgica e de uma primeira fase sem sobressaltos, com os belgas a fecharem o pódio, imediatamente à frente da Inglaterra.

As melhores imagens do Croácia-França, a final do Mundial2018

Na Rússia, a 21.ª edição ficou também marcado pela queda prematura da detentora do troféu, a Alemanha, recambiada para casa após uma fase de grupos em que também caíram todos os africanos, algo inédito na ‘era oitavos’ (desde 1986).

O campeão da Europa Portugal, de Ronaldo, caiu nos ‘oitavos’, no mesmo dia da Argentina, de Messi, sendo que México e Japão, as únicas seleções fora de Europa e América do Sul que passaram o ‘cut’, também não resistiram à primeira fase a eliminar.

Mundial2018: As melhores imagens do Uruguai – Portugal

Os primeiros dois jogos dos ‘quartos’ transformaram o Mundial em Europeu, com a queda de Brasil e Uruguai, e, na luta pelo 12.º vencedor do ‘velho continente’, e quarto consecutivo, impôs-se a França, após bater Bélgica nas ‘meias’ e a Croácia na final.

Assim, e após o triunfo caseiro de 1998, selado com um 3-0 na final ao Brasil, o ‘onze’ de Didier Deschamps, então ‘capitão’, sagrou-se bicampeão, num percurso imaculado, em que não precisou de desempates por penáltis ou sequer prolongamentos.

Com um conjunto mais forte do que o que há dois anos perdeu em casa, face a Portugal, a final do Europeu de 2016, face sobretudo às presenças de Mbappé e Kanté, os gauleses deram um valente ‘pontapé’, com muita competência, no ‘fantasma’ de Éder.