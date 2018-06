Este Uruguai não é a típica seleção sul-americana, os ‘rodriguinhos’ não são para eles. Trocam a finta bonita pela velocidade assente num futebol vertical com destino denunciado. Têm o melhor de dois mundos e armas suficientes para parar o melhor do mundo. Eles conhecem Portugal e Portugal conhece o plano deles, é demasiado óbvio, é demasiado evidente. Suárez e Cavani não se escondem, exibem-se

E quando tudo parece demasiado evidente, sobra o coração, o acelaramento cardíaco típico de um jogo de ‘mata-mata’. E este Uruguai tem alma que sobra.

Escreveu o autor uruguaio Eduardo Galeano, em 1995, no seu livro “Sol y sombra”, que “no meu país as maternidades fazem um barulho infernal porque todos os bebés olham para o mundo de entre das pernas das mães a gritar golo”.

Os uruguaios amam futebol. Foi aliás, no Uruguai, que aconteceu o primeiro Campeonato do Mundo de futebol, em 1930 e foi, aliás, o Uruguai a primeira seleção a levantar a douradinha que há 88 anos era batizada de Taça Jules Rimet. Duas décadas depois a seleção sul-americana voltava a coroar-se como a melhor do mundo no ano em que o Mundial regressava à América do Sul e se realizava no Brasil (derrotando a equipa da casa na final, no Estádio Maracanã, no jogo que ficou conhecido como "Maracanazo").

Eles conhecem o caminho para o troféu: desde 2006 que Óscar Tábarez, selecionador nacional, o anda a trilhar. Esteve próximo em 2010, no primeiro Campeonato do Mundo realizado em África, quando os uruguaios alcançaram as meias-finais, onde caíram aos pés da Holanda, depois de terem deixado para trás México, África do Sul, França, Coreia do Sul e Gana.

Agora a ameaça começou já na fase de grupos. O adversário de Portugal nos oitavos-de-final, passou a primeira fase com três vitórias e nenhum golo sofrido.

Não há como não ter medo deste Uruguai.