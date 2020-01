A notícia foi confirmada esta manhã no site oficial dos encarnados. "O Sport Lisboa e Benfica formalizou com o Tottenham um acordo para a transferência, em regime de empréstimo, de Gedson Fernandes. A cedência do médio ao clube inglês é contratualmente válida por 18 meses", pode ler-se.

A cedência também foi oficializada pelo clube inglês à mesma hora, acrescentando que o jogador chega a Londres por empréstimo, mas com cláusula no contrato para adquirir o passe do médio a título definitivo. O valor em causa, no entanto, não é revelado por nenhum dos dois emblemas envolvidos. Porém, o MaisFutebol avança que esta é de 50 milhões de euros.

O português, de 21 anos, vai envergar o número 30 no que resta da corrente temporada.

Os Spurs revelaram um vídeo de Gedson nas suas redes sociais pouco depois em que o novo reforço revela o entusiasmo que sente por ter assinado por "grande clube" e onde promete dar tudo "em cada treino, em casa jogo" com a sua nova camisola.

O médio vai assim prosseguir com a carreira em Londres, Inglaterra, naquela que é considerada por muitos a melhor liga do mundo. Sobre a Premier League, acrescenta "que todos os jogadores sonham um dia em aqui jogar" e confessa que está a concretizar um sonho ao ter a oportunidade de a disputar. Referências? Cristiano Ronaldo. "Porque é um jogador português que consegue bater recordes e tenta ganhar dia-a-dia".

O português revela também que Mourinho foi um fator que teve em conta. "Todos os jovens jogadores querem trabalhar com José Mourinho porque ele é um dos melhores — todos nós jogadores queremos estar perto dos melhores, por isso ir trabalhar com ele é fantástico".

No vídeo revela também que a situação da família nem sempre foi fácil em Portugal, mas que agora está instalada em Londres num contexto melhor.

"É uma história difícil. A minha família veio para Londres porque em Portugal é difícil encontrar trabalho. Nem sempre tiveram uma vida brilhante, mas agora estão numa situação melhor aqui e esse é um facto que me motiva ainda mais para estar cá hoje. Eles vão ajudar-me na adaptação", explica.

Um ano e meio depois de se ter estreado pela equipa principal do SL Benfica, num jogo da terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões diante dos turcos do Fenerbahçe, Gedson despede-se das águias com um campeonato nacional no currículo.

O médio não tem feito parte das primeiras escolhas do treinador do Benfica, Bruno Lage, sendo que, esta temporada, disputou 13 partidas pelas ‘águias’, sete das quais como titular.

Na época passada, Gedson somou 46 jogos e três golos ao serviço da equipa principal dos ‘encarnados’, tendo, inclusive, sido chamado por Fernando Santos à seleção portuguesa, pela qual participou em duas partidas.