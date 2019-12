Numa Milão pintada a vermelho, onde dominam os sons dos trovões, surgem as letras "IZ coming". O "Z" que criminaliza a ortografia inglesa naquela frase é só nada mais, nada menos do que a oficialização dos rumores que têm entusiasmado os adeptos do AC Milan nos últimos dias: Zlatan Ibrahimovic está de regresso ao clube que representou entre 2010 e 2012.

O vídeo que chega às redes sociais sem qualquer outro tipo de detalhe, é publicado no mesmo dia em que o sueco publicou no Instagram uma fotografia sua com os olhos pintados a vermelho, cor que pinta dá vida às famosas listas dos equipamentos Rossoneri.

O ponta-de-lança regressa assim a San Siro, estádio que foi sua casa entre 2010 e 2012, e onde venceu uma liga italiana e uma supertaça de Itália, onde vai reencontrar um clube completamente diferente e que nestes sete anos de sepração venceu apenas uma supertaça, estando afastada dos grandes palcos europeus e dos lugares cimeiros da liga italiana.

Por outro lado, o AC Milan não vai encontrar um Zlatan muito diferente daquele que viu transferir-se para o Paris Saint-Germain. Nas últimas duas temporadas nos Estados Unidos, ao serviço do LA Galaxy, Ibrahimovic marcou 56 golos em 58 jogos e integrou nas duas temporadas o melhor onze da MLS.