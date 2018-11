O triunfo no Algarve levou os responsáveis da Citroën a colocarem um carro oficial nas mãos do seu jovem pupilo na segunda metade do campeonato de 2010 e Ogier não desiludiu tendo vencido no Japão e terminado em segundo lugar no difícil Rali da Finlândia.

O amor pela competição começou a ver os troços do rali de Monte Carlo, que passam literalmente à porta de casa. Trabalhou como mecânico e instrutor de esqui antes de ver as portas dos ralis abrirem-se numa formação de preparação de carros de competição.

Cada vez mais longe da sombra do compatriota, Ogier distingue-se pelo trato fácil e simpatia, igualando os dotes na condução. Casado com uma apresentadora alemã de televisão, com quem tem um filho de dois anos, tem na família um importante suporte.

Em 2011, venceu cinco provas, reeditando o sucesso em Portugal, mas terminou o Mundial no terceiro lugar. A convivência com Loeb não foi pacífica e Ogier deixou a Citroën no fim da temporada, por considerar que nunca poderia ser campeão enquanto o compatriota estivesse na equipa.

Ogier apostou na Volkswagen e no desenvolvimento do Polo R WRC, que apenas faria a estreia oficial na época seguinte, o que o levou a participar no campeonato de 2012 ao volante de um pouco competitivo Skoda Fabia S2000, tendo como melhor resultado um quinto lugar, na Itália.

A entrada da Volkswagen no Mundial de Ralis, em 2013, não poderia ter sido mais triunfante, com Ogier a vencer nove das 13 provas, beneficiando do facto de Loeb ter participado apenas em ‘part time’, ainda assim impondo-se em dois dos quatro ralis que disputou.

Ogier e a Volkswagen prolongaram o sucesso nos três anos seguintes, em 2014, 2015 e 2016, até que o surpreendente abandono da competição por parte da marca alemã levou o francês a procurar uma nova ‘casa’, optando pela M-Sport, sempre com o compatriota Julien Ingrassia como copiloto do Ford Fiesta.

O quinto lugar obtido hoje no Rali da Austrália, permitiu a Ogier assegurar a conquista do título de 2018, o mais suado da sua carreira e único decidido na derradeira jornada.

A dupla francesa chegou à 13.ª ronda com apenas três pontos de vantagem na liderança do campeonato, reconquistada após seis provas em que penou nos outros degraus do pódio, a que não está habituado. “Chegámos a pensar que não seria possível vencer este”, confessou hoje, mal cortou a meta.

Depois de um início de temporada promissor, com uma vitória à porta de casa, em Monte Carlo, o piloto nascido em Gap, em França, sofreu na Suécia antes de duas vitórias consecutivas, no México e na Córsega. A Argentina e, sobretudo, Portugal, onde registou o único abandono do ano, foram pedras no sapato durante a caminhada para o título. Na Sardenha perdeu pela primeira vez a liderança, que demorou seis provas a reconquistar. A experiência, a tranquilidade e a inteligência, imagens de marca que transporta consigo, fizeram a diferença para lidar com a pressão.

Ao volante de um Fiesta WRC, Ogier nunca tinha sofrido tanto para conquistar o título, sexto consecutivo, que o deixa a apenas três do recorde de Loeb (9).

Agora segue-se nova etapa, com o regresso à Citroën, para tentar prolongar a lenda.