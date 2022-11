Estádio 974, em Doha

24 de novembro

Portugal-Gana

16h00 (hora portuguesa)

Com capacidade para 40 mil adeptos

Este é o primeiro estádio padrão FIFA completamente desmontável e reutilizável depois do fim do torneio. Ou seja, é possível reconstruir este mesmo estádio, com a mesma capacidade, noutro local ou vários estádios com menor capacidade, recorrendo aos mesmos materiais.

É o único estádio situado à beira-mar, próximo do porto e da zona industrial que o circunda, facto que é invocado pela incorporação dos contentores de cargas na estrutura do estádio.

Estádio Lusail

28 de novembro

Portugal-Uruguai

19h00 (hora portuguesa)

Com capacidade para 80 mil adeptos

Evocador da idade de ouro da arte e do artesanato no mundo árabe e islâmico, através dos motivos decorativos com que eram decorados as tigelas e vasos da época, conseguidos com jogos de sombra e luz, este estádio vai albergar a final que consagrará o novo campeão do mundo. Depois do torneio, dará lugar a um complexo habitacional.

Estádio Education City, em Al Rayyan

2 de dezembro

Coreia do Sul-Portugal

15h00 (hora portuguesa)

Com capacidade para 40 mil adeptos

O estádio onde a seleção portuguesa vai disputar o último encontro da fase de grupos foi já inaugurado em junho de 2020, por ocasião de um evento virtual para homenagear os profissionais de saúde que estiveram linha de frente durante o combate à pandemia de Covid-19. Fica lado a lado com o Clube de Golfe da Education City que já recebeu o Masters do Qatar. No final do torneio, o recinto terá espaço para lojas, um centro de conferências, uma clínica de saúde e bem-estar e duas escolas.

O patamar superior modular do estádio será removido e os assentos serão doados para um país carente em infraestruturas desportivas. O estádio será transformado também num núcleo desportivo para a comunidade local.

Estádio Al Thumama, em Doha

* Se Portugal for apurado

O desenho do estádio representa o gahfiya, o tradicional gorro de tecido usado por homens e meninos em todo o Médio Oriente Médio, uma peça que é parte fundamental dos trajes típicos da região.

No final do torneio, parte do estádio será desmantelado, passando de uma capacidade de 40 mil lugares para 20 mil, de forma a ajustar-se às necessidades do contexto desportivo e futebolístico do país.

Estádio Al Bayt, em Al Khor

* Se Portugal for apurado

O estádio é batizado como o nome das tendas que ao longo da história foram usadas pelos povos nómadas da região do Golfo Pérsico, com um design que faz precisamente homenagem a esse património cultural do país. É rodeadado pelo Parque Al Bayt, do tamanho de cerca 30 campos de futebol, que conta com amplos espaços verdes, áreas de lazer e equipamentos de ginástica, assim como pistas de corrida, ciclismo, equitação e passeios de camelo.