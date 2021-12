De acordo com o Correio da Manhã, o jogador Otamendi foi vítima de um violento assalto na sua residência, em Lisboa, durante esta madrugada.

Segundo refere a publicação, quatro assaltantes terão apanhado o jogador à chegada, depois do jogo do Benfica com o Famalicão, agrediram-no e colocaram-lhe um cinto no pescoço. Depois de o terem imobilizado, entraram com o jogador na habitação, onde se encontrava a mulher e o filho, e roubaram dinheiro e relógios. A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.

O Benfica já emitiu um comunicado no qual confirma que o jogador "foi vítima de assalto na sua residência, durante a madrugada" e refere que "o atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida".

O clube da Luz "apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada (...) enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades".

O internacional argentino, de 33 anos, foi titular e alinhou os 90 minutos na vitória do Benfica na visita ao Famalicão (4-1), em partida disputada no domingo.